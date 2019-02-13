بوليشر.. اغسل سيارتك حيثما كنت

يشرف على عمل الشركة فريق من السيدات السعوديات

الخليج 365 - خاص:

قصة ريادة

الوقت الطويل الذي يحتاجه غسل السيارة في السعودية، والتكلفة العالية، أمران دفعا رائدة الأعمال السعودية هناء باحميشان للتفكير بمشروع يسهل هذا الأمر، لا سيما بعدما بقيت قرابة أربعة أيام تنتظر حتى ينتهي تلميع سيارتها، فولدت لديها فكرة توفير خدمات غسيل المركبات بالبخار أينما كان العميل وأسست "شركة بوليشر" عام 2015.

وتعمل الشركة بمثابة مغسلة مركبات متنقلة، بدأت عملها بشكل فعلي عام 2016 بعد إجراء دراسة للسوق امتدت عاماً كاملاً لمعرفة أفضل الأجهزة والمواد والأدوات التي تحقق سرعة الخدمة، بالإضافة إلى دراسة أنواع السيارات للعناية بها بالطريقة المثلى والحفاظ على سلامتها.

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وحرصت باحميشان منذ تأسيس الشركة على أن تحقق مستوىً عالٍ من الاحتراف والدقة والجودة، لتحافظ على وقت العملاء، بالإضافة إلى تخفيف هدر الماء وحماية البيئة من التلوث الناتج عن عمليات التلميع والغسيل في المواقع التقليدية.

وتعتمد الشركة في عملها على تطبيق يعمل على الهواتف المحمولة، ولا يقتصر دوره عند تقديم الخدمات الخاصة بالسيارات، إنما يشمل أيضاً الدراجات النارية. وتوفر الشركة خدمات التلميع الشامل، أي الداخلي والخارجي. وتخطط المؤسسة لإطلاق خدمات الحماية بتقنية النانو.

وتمثلت العقبات التي واجهت باحميشان في المراحل الأولى من تأسيس شركتها الناشئة، بصعوبة الإجراءات الحكومية والنظامية والوقت الذي تطلبته، بالإضافة إلى التكاليف الأولية لتأمين المواد والأدوات وتوظيف فريق عمل ذي كفاءة عالية.

وتقدمت "شركة بوليشر" إلى "شركة قطوف الريادة"، التي تدعم الشركات الناشئة حيث تم قبولها من بين 16 فكرة مشروع. وبدورها، أسهمت المسرعة بتقديم الدعم المادي والإرشادي والتسهيلات التي ساعدت شركة التلميع على الانطلاق نحو عالم الأعمال.

وتعمل الشركة تحت إشراف ومراقبة ميدانية من قبل سيدات وفتيات سعوديات، ونال نوع الخدمات المقدم من الشركة استحساناً من قبل العملاء، إذ يفضل العديد تأجيل تلميع سياراتهم بسبب زحمة المغاسل والخدمات المنخفضة الجودة التي تنفذ على أجزاء السيارة، وأهمها الأجزاء الداخلية.

ومن الأسباب الأساسية لنجاح "شركة بوليشر" العناية الفائقة بالعملاء وتقديم خدمة عالية الجودة بالإصافة إلى الاهتمام والدقة باختيار الفنيين وإخضاعهم إلى برنامج تدريبي مكثف.