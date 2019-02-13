"نار الأسعار تحرق جيوب العشاق".. 15% زيادة في هدايا الفلانتين.. تعرف على أسعار الدباديب والساعات والاكسسوارات

كتب – إسلام سعيد

مر شهرين على احتفالات "الكريسماس" والذى شهد تراجعا فى الطلب على الهدايا بنسب ملحوظة، ومع قدوم مناسبة أخرى ترتبط بشراء هدايا "الفلانتين" عيد الحب، شهد السوق أيضا انخفاضا فى الطلب عليها فى سوق الجملة بصورة ملحوظة، بسبب زيادة أسعارها بصورة ملحوظة قياسا عن العام الماضى، إلا أن بعض التجار يعولون على مبيعات التجزئة خلال الأيام المقبلة.

ومن جانبه، قال أشرف ناشد، عضو شعبة لعب الأطفال والأدوات المكتبية فى غرفة القاهرة التجارية، أن مستلزمات الهدايا الخاصة باحتفالات عيد الحب والمصنعة فى مصر مستقرة منذ العام الماضى،...