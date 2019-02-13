"بن غاطي للمشروبات" تكشف عن أحدث منتجاتها خلال "جلفود 2019"

دبي - الخليج 365 :

تستعد "بن غاطي للمشروبات"، ذراع صناعة المشروبات في "بن غاطي القابضة"، للكشف عن آخر منتجاتها خلال النسخة 24 من معرض "جلفود" الذي يعتبر أكبر معرض تجاري سنوي للأغذية والمشروبات في العالم والذي سينعقد في "مركز دبي التجاري العالمي" من 17 إلى 21 فبراير الجاري. وتعتزم الشركة الكشف عن أحدث منتجاتها في الجناح Z4-F54 الخاص بها والذي يقع في قاعة زعبيل 4.

وقد تم تأسيس شركة "بن غاطي للمشروبات" لصناعة مشروبات عالمية الجودة وتوفير نكهات فريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط. وتركز الشركة على الاستفادة من صناعة السلع الاستهلاكية السريعة التداول في المنطقة من خلال تسويق نكهات عصائر تقليدية خاصة بالشرق الأوسط. وتعتزم الشركة استخدام منصتها في معرض "جلفود 2019" للكشف عن أحدث منتجاتها وعلاماتها التجارية في الإمارات العربية المتحدة وإبراز مصنع إنتاج المشروبات الحديث التي تتوفر عليه في مدينة خليفة الصناعية المعروفة ب"كيزاد" في أبو ظبي.

وقد استثمرت الشركة أكثر من 500 مليون درهم إماراتي في مصنع إنتاج المشروبات الحديث ضمن منطقة “كيزاد” في إمارة أبوظبي و الذي تفوق مساحته مليون قدم مربعة. وينتج هذا المصنع العديد من المنتجات مثل "راوبي لندن" و "ميلكستر" التي تباع في العديد من المتاجر بما في ذلك "كارفور" و "زووم ماركت" بالإضافة إلى عدد من الجمعيات التعاونية المختلفة. كما تقوم الشركة بتصدير منتجاتها إلى عدة أسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا بحيث تعتمد في ذلك على شركات توزيع السلع الاستهلاكية السريعة التداول التي تملكها في كل من الإمارات العربية المتحدة ولبنان والأردن والعراق والمملكة المتحدة.

وقد شرعت شركة "بن غاطي للمشروبات" في تنفيذ إستراتيجية النمو القوية التي تكمن في الدخول إلى أسواق جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا قبل التوسع في الأسواق الكبيرة كمثل الهند وباكستان والصين ودول جنوب شرق آسيا. وتخطط الشركة للاستفادة من المجتمع المتنوع في دولة الإمارات العربية المتحدة كمعيار للتنبؤ بالتوجهات في صناعة السلع الاستهلاكية السريعة التداول على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

وقد اعتمدت "بن غاطي للمشروبات" منذ انشائها على جودة و طعم منتجاتها لكي تصبح معروفة في الأسواق التي تنشط فيها بحيث أنه لم يسبق لها أن قامت بأي حملة تسويقية لمنتجاتها. لقد اثبتت الشركة من خلال إنجازاتها ونجاحاتها المستمرة أنه من الممكن أن تستقطب المنتجات ذات الجودة العالية و الطعم المميز الملايين من الناس بدون الحاجة إلى تسويق مكثف.

Advertisements

وقد خطفت شركة "بن غاطي للمشروبات" مؤخراً الأضواء خلال الدورة التاسعة لمعرض "سيال الشرق الأوسط" من خلال حصولها على جائزة أفضل مؤسسة غذائية في عام 2018 من قسم مراقبة الأغذية التابع لجهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية.

وقد حصلت "بن غاطي للمشروبات" الرائدة في صناعة المشروبات على هذه الجائزة بفضل معايير الجودة العالية والنمو الديناميكي والنجاح الذي تشهده الشركة والذي يسهر عليه محمد بن غاطي، المدير التنفيذي ورئيس قسم الهندسة في بن غاطي القابضة. وقد سمحت رؤية وعزيمة بن غاطي بتسريع نمو الشركة وتقديم منتجات عالية الجودة. وقد حصلت الشركة على هذه الجائزة يوم الأربعاء 12 ديسمبر 2018 في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض (أدنيك) خلال فعاليات معرض "سيال الشرق الأوسط".

وصرح محمد بن غاطي، المدير التنفيذي ورئيس قسم الهندسة في "بن غاطي القابضة": "يعد معرض "جلفود" الحدث الأبرز في العالم فيما يخص صناعة الأغذية والمشروبات، و قد أثبتت لنا على مر السنين أنه المنصة المثالية لعرض أحدث منتجاتنا وإنجازاتنا لمختلف للزوار والشركات. نعتزم الاستفادة من موقعنا في الحدث للتعارف مع أفضل الوكلاء والموزعين في المنطقة في إطار سعينا لأن تصبح "بن غاطي للمشروبات" شركة صناعة المشروبات رقم واحد في الشرق الأوسط".

وأضاف بن غاطي قائلاً: "يشرفنا أن نكشف النقاب عن أحدث منتجاتنا وعلاماتنا التجارية خلال مشاركتنا في "جلفود 2019"، الذي من المتوقع أن يجتذب ما يزيد عن 98,000 مشارك من 198 دولة و 5000 عارض و 120 جناح دولي".