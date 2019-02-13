شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحت ضغط هبوط أسعار النحاس وارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة قليلا بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء تحت ضغط هبوط أسعار النحاس بالسوق العالمي ،بالإضافة إلى ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات قبيل صدور بيانات عن مستويات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة.

تراجعت أسعار الفضة بأكثر من 0.1% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 15.67$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.68$،وسجلت الأعلى عند 15.76$ ، والأدنى عند 15.66$.

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أنهت أسعار الفضة تعاملات الأمس مستقرة دون أي تغير يذكر ، وفقدت الأسعار نسبة 0.75% الأسبوع الماضي ، فى أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي.

تراجعت أسعار النحاس يوم الأربعاء بأكثر من 0.5% ، لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، لتقود هبوط معظم أسعار المعادن الصناعية ، لمخاوف بشأن وفرة المعروض العالمي وضعف الطلب فى الصين.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1% ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت بالأمس ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى شهرين ، عاكسا صعود مستويات العملة الأمريكية مجددا مقابل سلة من العملات قبيل صدور بيانات هامة فى الولايات المتحدة عن مستويات التضخم الرئيسية خلال كانون الثاني/يناير.