شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحافظ على مكاسبه قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتحافظ على مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ،وذلك قبيل صدور بيانات هامة عن مستويات التضخم فى الولايات المتحدة خلال كانون الثاني/يناير.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.1% حتى الساعة 10:22 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,311.95$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,310.51$،وسجلت أعلى مستوي 1,314.28$ ، وأدنى مستوي 1,309.35$.

حقق الذهب يوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 0.15% ، فى ثالث مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى شهرين عند 96.98 نقطة ، عاكسا هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ،الأمر الذي يدعم فى الوقت الحالي ارتفاع الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي تراجع الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة عن مستويات التضخم الرئيسية فى البلاد خلال كانون الثاني/يناير ،والتي تقدم أدلة جديدة حول احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.

وأكد الاحتياطي الاتحادي خلال اجتماعه أواخر الشهر الماضي على التحلي بالصبر عند رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام ،الأمر الذي قلص احتمالات تنفيذ دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى 2019 ، والمركزي الأمريكي فى حاجة إلى بيانات قوية عن النمو والتضخم حتى يعيد التفكير مجددا فى إمكانية رفع الأسعار.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بمقدار3.23 طن متري لينزل الإجمالي إلى 798.89 طن متري،والذي يعد أدنى مستوى منذ 10 كانون الثاني/يناير الماضي.