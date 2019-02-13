شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي تفاؤلا بقرب توصل واشنطن وبكين لاتفاق تجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ، مع ارتفاع المعنويات بالسوق تفاؤلا بقرب توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري شامل ، خاصة بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الميل إلى تأخير موعد رفع التعريفات الجمركية على البضائع الصينية فى الأول من آذار/مارس المقبل.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 10:40 بتوقيت جرينتش ، أنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وحقق قطاع صناعة السيارات مكاسب قوية بقيادة ميشلان.

ارتفع مؤشر ستوكس بالفترة الصباحية يوم الأربعاء ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الخضراء.

واصل قطاع صناعة السيارات تصدره لقائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا للجلسة الثانية على التوالي ، مع صعود بأكثر من 0.7% ، ويعاذ هذا الارتفاع إلى الأخبار المتعلقة بالتقدم فى محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الثلاثاء إنه يميل إلى تأخير موعد رفع التعريفات الجمركية على البضائع الصينية فى الأول من آذار/مارس المقبل إذا كان الطرفان على وشك التوصل لاتفاق تجاري.

وانطلقت هذا الأسبوع فى العاصمة الصينية بكين جولة جديدة من المحادثات التجارية بين مسؤولي أكبر اقتصادين بالعالم ،بهدف حل الخلافات المتبقية خاصة تلك المتعلقة بالملكية الفكرية للشركات الأمريكية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.3% ،لتسجل أعلى مستوى فى شهرين قبيل افتتاح جلسات التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بحوالي 1.3% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بحوالي 0.25% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس أكثر من 0.1% ،فى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بأكثر من 0.4% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا .