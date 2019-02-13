تبريد تدخل السوق الهندية

تبلغ سعة المحطة المزمع تشغيلها 20 ألف طن تبريد

الخليج 365 - الإمارات:

أبرمت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" اتفاقية مدتها 30 عاماً مع "هيئة تنمية منطقة العاصمة" لولاية أندرا برديش الهندية، وهي أول اتفاقية توقعها تبريد لتقديم خدماتها بالهند.

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وتنص الاتفاقية حسب بيان الشركة على "سوق دبي المالي" على إنشاء وامتلاك وتشغيل أول محطة لتبريد المناطق في مدينة أمارافاتي الهندية، وهي العاصمة الجديدة لولاية أندرا برديش.

وتبلغ سعة المحطة المزمع تشغيلها 20 ألف طن تبريد، وهي المحطة الأولى لشركة التبريد الوطنية خارج سوق دول "مجلس التعاون الخليجي".

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جاسم ثابت في وقت سابق من الشهر إن "تبريد" ستركز على النمو داخل الإمارات، كما تدرس فرصاً استثمارية خارج الإمارات خاصة في السعودية ومصر.

وأعلنت "تبريد" نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن ترتيب تسهيلات مصرفية بـ1.5 مليار درهم، سيتم استخدامها لإعادة تمويل ديون الشركة الحالية والتي تبلغ 2.8 مليار درهم.

و"تبريد" مملوكة جزئياً لـ"صندوق مبادلة للاستثمار" التابع لـ"حكومة أبوظبي"، وتقدم أنظمة التبريد للعقارات السكنية والتجارية في منطقة الخليج.