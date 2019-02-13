الدولار يتراجع من أعلى مستوى في شهرين

هبط الدولار أمام الجنيه الإسترليني 0.2% عند 1,291.4 دولار

الاقتصادي:

هبط الدولار خلال تعاملات اليوم الأربعاء، أمام العملات الرئيسية من أعلى مستوى له في شهرين.

وبحسب بورصة "وول ستريت" فإن، مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات رئيسية انخفض بـ0.06% إلى 96.648.

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واستقر الدولار بنفس النسبة مقابل اليورو عند 1,133.1 دولار، بينما زاد الجنيه الإسترليني 0.2% عند 1,291.4 دولار.

وارتفع الين قليلاً مقابل الدولار 0.1% إلى 110.62 ين، بينما انخفض الفرنك السويسري 0.1% إلى 1,005.6 فرنك.

وجاء هبوط العملة الأميركية أمام العملات الرئيسية أيضاً، قبل الإعلان عن بيانات معدل التضخم داخل أميركا في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء.

وفي سياق منفصل، تبحث أميركا والصين التوصل إلى اتفاق مشترك بينهما بخصوص الحرب التجارية، قبل أن تنتهي الهدنة في بداية مارس (آذار) المقبل.

ويمثل يوم الجمعة المقبل، موعداً نهائياً لاتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمشرعين في الكونجرس بشأن الموازنة، وفي حال عدم الاتفاق ستواجه الحكومة الأميركية إغلاقاً جزئياً جديداً.