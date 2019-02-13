غصن يعتبر تغيير محامي الدفاع عنه بدء عملية إثبات براءته

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - كارلوس غصن

قال الرئيس السابق لمجموعة نيسان كارلوس غصن الموقوف في طوكيو الاربعاء إن تغيير أعضاء فريق الدفاع عنه هو بدء عملية "إثبات براءتي" مع اقتراب موعد محاكمته.

وقال غصن في بيان "أتطلع للدفاع عن نفسي بقوة، وهذا يمثل بدء عملية لا تتعلق فقط بإثبات براءتي بل تسلط الضوء على الظروف التي أدت إلى توقيفي غير العادل".