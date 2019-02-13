الان تتابع وكالة الطاقة الدولية تبقي على توقعاتها لنمو الطلب العالمي للنفط في 2019 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم، إن السوق العالمية ستعاني هذا العام لاستيعاب امدادات الخام التي تنمو سريعا من خارج “أوبك” حتى مع خفض المنظمة الإنتاج والعقوبات الأمريكية على فنزويلا وإيران.

وأبقت الوكالة على توقعها لنمو الطلب في 2019 دون تغيير عما ورد في تقريرها السابق الصادر في يناير عند 1.4 مليون برميل يوميا.

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وقالت الوكالة “إنه مدعوم بأسعار أقل وبدء تشغيل مشروعات بتروكيماويات في الصين لكن تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة سيحد من الصعود”.

ورفعت المنظمة التوقعات لإمدادات الخام من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى 1.8 مليون برميل يوميا في 2019 من 1.6 مليون برميل يوميا في التقديرات السابقة.

وذكرت الوكالة أن العقوبات الأمريكية على فنزويلا ربما تسبب مشاكل في جودة الخام لا كميته.