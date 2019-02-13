الان تتابع تعهد خفض الإنتاج السعودي يرفع أسعار النفط والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
ارتفعت أسعار خام برنت، اليوم، بعد أن أعلنت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أنها ستخفض صادرات الخام وتجري تقليصا أعمق للإنتاج، بينما زادت العقود الآجلة الأمريكية بفعل تراجع في مخزونات النفط المحلية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتاً إلى 63.30 دولار للبرميل، في حين زادت عقود الخام الأمريكي 66 سنتاً إلى 53.76 دولار للبرميل.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” قالت إنها خفضت الإنتاج نحو 800 ألف برميل يومياً إلى 30.81 مليون برميل يومياً.
ويرجع معظم الخفض إلى السعودية. كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أبلغ صحيفة فايننشال تايمز، أمس الثلاثاء، أن الإنتاج سينزل عن عشرة ملايين برميل يوميا في مارس، وهو ما يقل أكثر من نصف مليون برميل يوميا عن الهدف المتفق عليه للمملكة في إطار اتفاق خفض المعروض العالمي.
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