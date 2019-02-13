شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع لليوم الثاني استنادا على انخفاض إمدادات أوبك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل الصعود لليوم الثاني على التوالي ، ويسجل خام برنت أعلى مستوى فى أسبوع ، استنادا على انخفاض إمدادات أوبك خلال كانون الثاني/يناير تنفيذا لاتفاق خفض المعروض العالمي ،ويدعم الأسعار أيضا انخفاض مخزونات الخام فى الولايات المتحدة على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي.

بحلول الساعة 09:50جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 53.74$ للبرميل من مستوي الافتتاح 53.34$،وسجل أعلى مستوي 53.78$ ،وأدنى مستوي 53.31 $ .

وصعد خام برنت إلى مستوي 63.30$ للبرميل من مستوي الافتتاح 62.68$ ،وسجل أعلى مستوي 63.39$ الأعلى فى أسبوع ،وأدنى مستوي 62.67$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 1.7% ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع 51.23$ للبرميل ، وصعدت عقود برنت بنفس النسبة بعد تصريحات وزير الطاقة السعودي.

قالت منظمة البلدان المصدرة للنفط"أوبك" يوم الثلاثاء إنها خفض إنتاجها من الخام بحوالي 800 ألف برميل فى كانون الثاني/يناير إلى إجمالي 30.81 مليون برميل يوميا ،وهو أكبر انخفاض شهري فى حوالي عامين.

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يأتي هذا الانخفاض الكبير فى إمدادات أوبك التزاما بتنفيذ اتفاق خفض المعروض العالمي مع المنتجين المستقلين بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا ،تبلغ حصة أوبك من الخفض 800 ألف برميل يوميا.

قال وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" لصحيفة فايننشال تايمز إن المملكة العربية السعودية تخطط لإنتاج 9.8 مليون برميل يوميا فى آذار/مارس المقبل ،وأن الصادرات ستنخفض إلى 6.9 مليون برميل يوميا.

ويعني هذا الأمر أن الرياض ستخفض إنتاجها أكثر من 500 ألف برميل يوميا عن مستوي الإنتاج الذي تعهدت بتنفيذه ضمن اتفاق خفض المعروض العالمي ودخل حيز التنفيذ فى كانون الثاني/يناير الماضي.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي واحد مليون برميل فى الأسبوع المنتهي 8 شباط/فبراير ، فى أول انخفاض أسبوعي خلال شهر ، على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 2.5 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 2.1 مليون برميل ، فى رابع ارتفاع أسبوعي على التوالي.