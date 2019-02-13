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أسعار المستهلكين فى بريطانيا تهبط لأدنى مستوى فى عامين

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر كانون الثاني/يناير مرتفعا بنسبة 1.8% ، بأقل وتيرة منذ كانون الثاني/يناير 2017 ، أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.9%، أقل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 2.1%. 

 

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي باستثناء الطاقة و الغذاء مرتفعا بنسبة 1.9% ، طبقا للتوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.9%، طبقا للقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 1.9% ،هذا البيان سلبي للجنيه الإسترليني. 

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