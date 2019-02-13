شكرا لقرائتكم خبر عن ركود أسعار المنتجين في بريطانيا للشهر الثالث على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المنتجين الشهري للمدخلات منخفضا بنسبة 0.1% فى كانون الثاني/يناير ، فى ثالث ركود شهري على التوالي ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.2% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انخفاض بنسبة 1.6% بعد التعديل من انخفاض بنسبة 1.0% ، هذا البيان سلبي للجنيه الإسترليني.

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