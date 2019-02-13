شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يواصل التراجع وحجم التعاملات فى السوق الرقمية يقل مرة أخرى! والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" قليلا بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، يأتي هذا فى الوقت الذي يقل فيه حجم التعاملات فى السوق الرقمية مرة أخرى ، تحت ضغط تباطؤ مستويات الطلب والحاجة إلى محفزات إيجابية تجذب سيولة جديدة وتدعم الأسعار.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 09:20بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول3,575$ بانخفاض قدره 10$ بنسبة 0.3%،حيث سعر الافتتاح عند 3,585$،وسجلت أعلى مستوي عند 3,629$ ، و أدنى سعر عند 3,571$.

انخفضت أسعار البتكوين يوم الثلاثاء بحوالي 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 3,711$ لكل وحدة بتكوين.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بحوالي نصف مليار$ إلى إجمالي 121 مليار$ ، مع تراجع هامشي فى معظم أسعار العملات الكبرى.

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قفز البتكوين يوم الجمعة لأعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع مع نشاط ملحوظ فى مستويات الطلب الاستثماري بعد تقرير إيجابي من شركة "فندسترات" العالمية عن الأصول الرقمية ، لكن لم يدم الارتفاع طويلا مع استمرار حاجة السوق إلى محفزات قوية تخص النواحي التنظيمية والوقائية.

أصدرت شركة "فندسترات" الاستثمارية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها توقعاتها حول السوق الرقمية يوم الجمعة 8 شباط/فبراير ،وقالت إن التحسينات الإضافية فى السوق يفترض أن تدعم ارتفاع الأسعار.

وعلق توم لي المؤسس المشارك فى فندسترات ومحلل وول ستريت المؤيد لصناعة التشفير " نحن نري 9 تحسينات تدريجية فى المشهد ،والتي من المتوقع أن تدعم ارتفاع الأسعار فى نهاية المطاف".

ذكرت بعض التقارير الأسبوع الماضي إنه منذ بداية عام 2019 فإن السوق الرقمية شهدت انخفاضا كبيرا فى أحجام التعاملات ، وسجلت تلك الأحجام قيعان جديدة لم تسجيلها منذ عام 2017.