شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 13-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الإيثريوم محاولة لاختراق مستوى 127.00 لكن دون أن يستقر فوقه حتى الآن، بانتظار تأكيد الاختراق لتعزيز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستويات 137.24 ثم 154.00 كمحطات رئيسية تالية، في حين يمثل الثبات فوق 116.50 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 116.00 والمقاومة 137.24

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد