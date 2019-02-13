شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 13-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالارتداد هبوطاً بعد اختبار المتوسط المتحرك 50 هذا الصباح، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 0.7000 كمحطة تالية، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأهمية الثبات دون 0.7190 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7050 والمقاومة 0.7190

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط