شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 13-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر عقود خام برنت محاولات اختراق مستوى 63.10 ليتحرك فوقه الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن تجاوز 63.95 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق أهدافنا الممتدة التي تصل إلى 68.00 ثم 72.65، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً بشرط الثبات فوق مستويات 61.85 و61.10.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.85 والمقاومة 65.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد