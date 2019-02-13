- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 13-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر عقود خام برنت محاولات اختراق مستوى 63.10 ليتحرك فوقه الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن تجاوز 63.95 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق أهدافنا الممتدة التي تصل إلى 68.00 ثم 72.65، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً بشرط الثبات فوق مستويات 61.85 و61.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.85 والمقاومة 65.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 13-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.