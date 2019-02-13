شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 13-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط فوق المتوسط المتحرك 50، لتبقى الفرص متاحة لاستمرار الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 52.35، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ باختراق مستوى 54.50 لتأكيد الاندفاع نحو مستويات 57.46 ثم 65.00 كمحطات رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 52.35 والمقاومة 55.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد