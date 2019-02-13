شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 13-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة مزيد من التداولات الجانبية وضيقة النطاق مستقراً قرب 15.62، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً كما هو دون تغيير لهذا اليوم، معتمدين على الثبات دون مستوى 16.00، في حين يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 15.22.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.40 والمقاومة 15.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط