شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 13-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب حول مقاومة القناة اللحظية الهابطة، وبما أن السعر دون 1316.65، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، مع التذكير بأن أهدافنا التالية تتواجد عند 1300.00 ثم 1286.70، في حين يمثل اختراق 1316.65 مفتاح تحقيق مكاسب إضافية تمتد إلى 1342.00 ثم 1365.05.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1286.00 والمقاومة 1320.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط