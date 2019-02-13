شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 13-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بتقديم تداولات سلبية الآن، تحفّزه سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية، بانتظار دفع السعر لكسر مستوى 1.2830 وتأكيد اكتمال نموذج الرأس والكتفين الذي يدعم توقعاتنا باستمرار الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة. وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط بشرط الثبات دون 1.2962، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1.2636. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2800 والمقاومة 1.2962 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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