شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 13-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار محاولات سلبية الآن في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر بوضوح الآن، بانتظار التوجه نحو 1.1181 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 1.1360 يمثل الشرط الأول لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1250 والمقاومة 1.1400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط