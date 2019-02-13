- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يختبر المقاومة – تحليل - 13-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب اختباراً لمقاومة القناة اللحظية الهابطة، ويحتاج السعر للثبات دون 1316.65 ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 1300.00 ثم 1286.70 بشكل رئيسي.
يجب الانتباه إلى أن اختراق القناة الهابطة المذكورة قد يفعّل نموذج علم صاعد يملك القدرة على تحويل مسار السعر اللحظي نحو الارتفاع، لتبدأ الأهداف الإيجابية عند 1342.00 وتمتد إلى 1365.05.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1286.00 والمقاومة 1320.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يختبر المقاومة – تحليل - 13-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.