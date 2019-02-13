شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يختبر المقاومة – تحليل - 13-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب اختباراً لمقاومة القناة اللحظية الهابطة، ويحتاج السعر للثبات دون 1316.65 ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستويات 1300.00 ثم 1286.70 بشكل رئيسي.

يجب الانتباه إلى أن اختراق القناة الهابطة المذكورة قد يفعّل نموذج علم صاعد يملك القدرة على تحويل مسار السعر اللحظي نحو الارتفاع، لتبدأ الأهداف الإيجابية عند 1342.00 وتمتد إلى 1365.05.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1286.00 والمقاومة 1320.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط