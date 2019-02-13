جي إف إتش تتخارج من عقارات في البحرين والمغرب بـ100 مليون دولار

توقعت جي إف إتش أن يظهر أثر الصفقة على النتائج المالية في 2019
الخليج 365 - الإمارات:
أبرمت "مجموعة جي إف إتش المالية" البحرينية صفقة تخارج من أصول عقارية في المغرب والبحرين مع شركة ذات غرض خاص مملوكة من قبل " شركة تيرا للاستثمارات العقارية إل إل سي " بـ100 مليون دولار.
وأوضحت جي إف إتش في بيان على "سوق دبي المالي" أن الصفقة تنص على تملّك تيرا 72% من مشروع "هاربور رو" السكني في البحرين بـ40 مليون دولار، وجزء من مشروع المجموعة المالية في المغرب مقابل 60 مليون دولار.
ورجحت جي إف إتش أن يظهر الأثر الإيجابي لصفقة التخارج على النتائج المالية خلال العام الجاري.
وتأتي عملية التخارج من الأصول العقارية ضمن خطة تخارجات أعلنت عنها المجموعة بقيمة مليار دولار ستتم على 5 أعوام، حيث وقعت العام الماضي صفقات تخارج بقيمة 150 مليون دولار.
وزادت أرباح المجموعة المدرجة ببورصات البحرين ودبي والكويت 9% إلى 114.1 مليون دولار (3.10 سنتاً للسهم) نهاية العام الماضي، مقارنةً مع 104.18 مليون دولار أرباح 2017.
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