الدولار يلتقط الأنفاس ومحادثات التجارة تحفز الشهية للمخاطرة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

توقف الاتجاه الصعودي للدولار اليوم الأربعاء في حين عززت آمال التوصل إلى اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين العملات عالية المخاطر.

واستمرت موجة صعود العملة الأمريكية ثمانية أيام وتوقفت الليلة الماضية ليبتعد الدولار عن أعلى مستوى في شهرين.

ويلقي الخلاف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم بظلاله علي الأسواق العالمية منذ منتصف 2018 و‬تتعزز المعنويات بأي مؤشر على انفراجة وشيكة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء انه قد يسمح بتمديد مهلة التوصل إلى اتفاق مع الصين لما بعد أول مارس آذار قليلا أذا كان الجانبان قريبين من التوصل إلى اتفاق كامل.

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ويعقد مسؤولون من واشنطن وبكين جولة محادثات هذا الأسبوع سعيا للتوصل إلى اتفاق. أدى ذلك، إلى جانب إبرام اتفاق لتفادي إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية، الي ارتفاع الأسهم ودعم العملات عالية المخاطر.

وزاد مؤشر الدولار 0.21 بالمئة إلى 96.811 وصعدت العملة الأمريكية بنفس النسبة مقابل اليورو إلى 1.1315 دولار.

وارتفع الدولار الاسترالي، وهو مؤشر على أداء الأصول العالمية عالية المخاطر، 0.3 بالمئة إلى 0.7120 دولار أمريكي. وارتفع الين مقابل العملة الأمريكية إلى 110.72 ين للدولار.