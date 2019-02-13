الملا يلتقي مسؤولي عدد من شركات البترول العالمية على هامش إيجبس 2019

التقى طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عددًا من رؤساء ومسئولي شركات البترول العالمية، بينها شركة إكسون موبيل العالمية، وإديسون الإيطالية، وماري بتروليم الباكستانية، وسايبم وتكنيب الإيطاليتين، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيانها، إن الملا، التقى مسؤولي الشركات على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2019 .

وأضافت أن شركة إكسون موبيل، من أكبر الشركات العالمية، وفازت مؤخرًا بمنطقة امتياز شمال شرق العامرية البحرية بالبحر المتوسط، وأن تواجدها للعمل في مصر بأنشطة البحث والاستكشاف لأول مرة تمثل إضافة جديدة لكبرى الشركات البترولية العاملة في مصر.

وأوضح بيان الوزارة، أن تواجد الشركة، يعد مؤشرًا إيجابيًا لاستقرار مصر والمناخ الجاذب للاستثمار بقطاع البترول .

كما ناقش وزير البترول مع مسئولي شركة إديسون الإيطالية أنشطة الشركة في مصر وموقف أنشطة الحفر في مناطق امتيازها بالبحر المتوسط، كما بحث مع السفير الإيطالي بمصر أنشطة الشركات الإيطالية العاملة وفرص ومجالات التعاون المتاحة حاليًا، وفقا للبيان.

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والتقى الملا مع رئيس شركة ماري بتروليم الباكستانية التي تعمل فى مجال البحث عن البترول وإنتاجه في باكستان وتهدف إلى توسيع نشاطها خارج باكستان للمرة الأولى واختيارها لمصر لتكون باكورة أنشطتها، سواء من خلال الدخول في المزايدات العالمية التي يتم طرحها أو من خلال الشراكة مع شركات قائمة بالفعل، وفقا للبيان.

وقال البيان، إن الوزير رحب خلال اللقاء، باهتمام الشركة الباكستانية بالعمل في مصر خاصة وأن هناك مجالات عديدة لدعم هذا التعاون المشترك.

كما استقبل الوزير رئيسى شركتي سايبم وتكنيب الإيطاليتين، وبحث أنشطة الشركتين في تنفيذ المشروعات البترولية والغازية الجاري تنفيذها حاليا في مصر والبرامج الزمنية الموضوعة لإنجازها.

وبحسب البيان، استقبل الملا رئيس شركة بيكر هيوز جي إي، لبحث سبل زيادة أنشطة الشركة في مصر وتعزيز القدرات وتقديم البرامج الفنية المتخصصة في مجالات تحسين وزيادة إنتاجية الآبار.

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