تحذير لحاجزي الإسكان الاجتماعي

مصراوي - كتب - محمد عبدالناصر

حذر المهندس أحمد إبراهيم محمد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، حاجزي الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي من التعامل مع أي شخص ينتحل صفة مندوبي البنوك المُتعاقدة مع صندوق التمويل العقاري.

وأضاف رئيس الجهاز في بيان اليوم، الأربعاء، أن تخصيص الوحدات السكنية بالمشروع، يتم عن طريق آليات سبق وضعها بمعرفة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويتم نشرها بالجرائد الرسمية وكراسات الشروط، وليس هناك أي وساطة لأي أشخاص في هذا الشأن.

وأشار المهندس إبراهيم، إلى أنه وردت لجهاز المدينة...