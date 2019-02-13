شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يصمد فوق الدعم– تحليل -13-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر النحاس تذبذبه الأخير بتقديم إغلاق إيجابي فوق دعم القناة الصاعدة والممتد نحو 2.7560 مؤكدا بذلك تمسكه بالمحاولات الصاعدة والمنتظرة سابقا. يحتاج السعر حاليا لعزم إيجابي جديد ليمكنه ذلك من تجديد الضغط على الحاجز المستقر عند 2.8460 والذي بتجاوزه سينجح بتسجيل العديد من الأهداف الإيجابية بدأ من 2.9400 و 3.0300 على التوالي.

لابد من التنويه إلى أن محاولة تسلل السعر دون الدعم الحالي فإن ذلك سيؤكد استسلامه لسيطرة الميل الهابط بخروجه عن المسار الإيجابي, ولنتوقع استهدافه بشكل أولي لمستوى 2.7300 وصولا نحو 2.6600.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7600 و 2.8400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم