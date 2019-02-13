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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يفشل بكسر الدعم– تحليل - 13-2-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بائت محاولات سعر البلاتين بتجديد الهجوم السلبي بفشل واضح نظرا لتمركزه المتكرر فوق الدعم الأولي المستقر عند 775.00. ما سبق قد يجبر السعر على تقديم تداولات جانبية جديد مع التنويه إلى توفر احتمالية للوصول نحو حاجز النطاق الجانبي والمستقر عند 825.00.
أما نجاح السعر بتحقيق الكسر للدعم الحالي فإن ذلك سيعزز الاستمرارية السلبية ليتمكن بذلك من تسجيل العديد من الأهداف السلبي والتي تبدأ من 748.00 و 700.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 775.00 و 810.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الكسر
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