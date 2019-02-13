الباوند مقابل الين يستلم للتصحيح الصاعد- تحليل - 13-2-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سعر الزوج بتداولاته الأخيرة فوق الحاجز الأولي المتمركز عند 142.80 مؤكدا بذلك استسلامه للمحاولات التصحيحية الصاعدة, نتوقع انجذاب السعر حاليا لمستوى 143.55 ليواجه بذلك امتداد لمقاومة جديدة مما يدعونا لانتظار الإغلاق التالي لحين تحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة. ما سبق, يدعونا لاتخاذ الميل الصاعد لتداولات الفترة الحالية مع التنويه إلى أهمية ثبات مستوى 142.35 ليشكل ذلك مستوى دعم إضافي لحين الوصول نحو الهدف المقترح سابقا. نطاق التداول المتوقع ما بين 142.60 و 143.55 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل لحظي

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