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شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحوم بقرب المقاومة- تحليل - 13-2-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تجاوب سعر الزوج بتداولات يوم أمس مع إيجابية مؤشر ستوكاستيك ليقترب بذلك من مقاومة القناة الهابطة والممتدة نحو 125.60 تقريبا. يعتمد السيناريو الهابط على قوة هذه المقاومة لنتوقع بثباتها تشكيل السعر لموجات سلبية جديدة ليضغط بذلك على مستوى 124.20 وصولا للهدف الرئيسي المتمركز حول 123.50.
أما اندفاع السعر فوق مقاومة القناة الهابطة وتقديمه لإغلاق إيجابي فوقها, فإن ذلك سيلغي النظرة السلبية وليبدا ببناء تداولات صاعدة قوية قد تدفع به للوصول نحو 126.20 و 126.80 على التوالي.
طاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.60 و 124.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة
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