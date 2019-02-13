عقود القهوة الآجلة تجدد المحاولات السلبية- تحليل - 13-2-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر القهوة بتداولاته الأخيرة موجه سلبية إضافية ليزيد بذلك الضغط على الدعم المستقر عند 100.40 بهدف فتح باب جديد أمام استئناف الهجوم الهابط. لتفادي إي خسائر خلال الفترة الحالية ننصح بانتظار تقديم السعر لإغلاق سلبي دون الدعم الحالي ليؤكد ذلك استعداده لتسجيل أهداف سلبية جديدة بوصوله نحو 95.40 و 89.60 على التوالي.
يستمد السعر عزمه السلبي من تذبذب مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50, بالإضافة إلى أن تمركزه ضمن محاور القناة الهابطة وتشكيل مستوى 107.45 لمقاومة إضافية أمام التذبذبات الحالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 103.50 و 95.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بتحقيق الشرط المطلوب
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