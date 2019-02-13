شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتمسك بالارتداد من الأدنى فى 3 أسابيع والأنظار على بيانات التضخم البريطانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني قليلا بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل الصعود لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، متماسك بالارتداد من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من المملكة المتحدة البريطانية عن مستويات التضخم فى البلاد خلال كانون الثاني/يناير.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.1% حتى الساعة 08:05 جرينتش،ليتداول عند 1.2903$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2890$،وسجل الأعلى عند 1.2922$ ، والأدنى عند 1.2886$.

حقق الجنيه يوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1.2832$ المسجل فى وقت سابق من التعاملات ، وبدعم توقف صعود العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية.

ذكرت وكالة رويترز يوم الثلاثاء أن رئيسة الحكومة البريطانية "تيريزا ماي" أبلغت البرلمان منحها مزيدا من الوقت للتفاوض على صفقة جديدة حول "بريكست" مع زعماء الاتحاد الأوروبي.

ودعم مكاسب الجنيه أيضا يوم الثلاثاء امتناع مارك كارني محافظ المركزي البريطاني عن تقديم أي إشارات هبوطية جديدة حيال تحركات السياسة النقدية المستقبلية فى البلاد أثناء حديثه فى لندن عن التطلعات الاقتصادية ومشاكل التجارة العالمية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة من المملكة المتحدة البريطانية ، عن مستويات التضخم الرئيسية فى البلاد خلال كانون الثاني/يناير ،توفر تلك البيانات أدلة جديدة حول احتمالات تشديد السياسة النقدية البريطانية هذا العام.

ويصدر بحلول الساعة 09:30 جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المتوقع ارتفاع بنسبة 1.9% خلال كانون الثاني/يناير من ارتفاع بنسبة 2.1% فى كانون الأول/ديسمبر ،وباستثناء أسعار الغذاء والوقود المتوقع نفس القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 1.9 %.

ويصدر مؤشر أسعار المنتجين السنوي للمدخلات المتوقع ارتفاعا بنسبة 0.2% خلال كانون الثاني /يناير من انخفاض بنسبة 1.0% فى كانون الأول/ديسمبر ،وأسعار المنتجين للمخرجات المتوقع ارتفاعا بنسبة 0.0% وسجلت القراءة السابقة انخفاضا بنسبة 0.3%.