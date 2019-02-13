شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية مع التفاؤل بالمحادثات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما شهدت مؤشرات الأسهم الاسترالية اليوم الأربعاء انخفاضاً على الرغم من حالة التفاؤل التي تنتاب المستثمرين حيال المحادثات التجارية القائمة بين أمريكا والصين في بكين.

هذا وقد تابعنا أمس الثلاثاء أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كون الصين أبدت رغبتها في التوصل لاتفاق، موضحاً أن هناك فريق ضخم في الصين يسعى لإيجاد اتفاق متبادل وأن إدارته ترقب عن كثب المحادثات الرسمية غداً الخميس وبعد غد الجمعة بين وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين والممثل التجاري روبرت لايتايزر في بكين مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو الذي زار الولايات المتحدة في نهاية الشهر الماضي.

وأكد ترامب أنه لن يجتمع مع نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج قبل نهاية هذا الشهر، إلا أنه بينما قد يكون هناك اجتماع مشترك للتصديق على الاتفاق التجاري، مع أفدته بأنه قد يتم اللجوء لمد مهلة الهدنة لما بعد مطلع آذار/مارس القادم للتوصل لاتفاق تجاري، بخلاف ذلك، نوه أيضا ترامب لكونه يتطلع للعمل مع الحزبين الديمقراطي والجمهوري للتوصل لاتفاق حيال الموازنة، واستبعد احتمالية حدوث إغلاق جزئي أخر للحكومة الفيدرالية.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.03% ليربح 16.19 نقطة ويصل إلى المستوى 1,588.79، كما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.54% ليربح هو الأخر 321.38 نقطة ويصل إلى المستوى 21,185.59.

كما تشهد مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.97% ليربح 32.37 نقطة ويصل إلى المستوى 3,362.71، كما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.76% ليربح هو الأخر 20.17 نقطة ويصل إلى المستوى 2,692.07.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فيشهد ارتفاعاً بنسبة 0.47% ليربح 133.48 نقطة ويصل إلى المستوى 28,304.81، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.29% ليربح هو الأخر 6.43 نقطة ويصل إلى المستوى 2,196.90.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.59% ليربح 54.78 نقطة ويصل إلى المستوى 9,355.55، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.35% ليخسر 21.58 نقطة ويصل إلى المستوى 6,057.50.