شكرا لقرائتكم خبر عن "جي اف اتش" توقع صفقة بقيمة 100 مليون دولار مع "تيرا للاستثمارات العقارية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة "جي إف إتش" عن توقيعها صفقة بقيمة 100 مليون دولار مع شركة ذات غرض خاص مملوكة من قبل "تيرا للاستثمارات العقارية إل إل سي"، وبدعم من مجموعة "أبوظبي المالية".

وأفادت المجموعة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأنه بموجب هذه الصفقة، ستتملك "تيرا" نسبة 72% من سكن "هاربور رو" في البحرين مقابل 40 مليون دولار، بالإضافة إلى جزء من مشروع "جي إف إتش" في المغرب مقابل 60 مليون دولار.

وبحسب البيان، تأتي هذه الصفقة كجزء من عمليات التخارج المخطط لها من المحفظة العقارية على مدى خمس سنوات القادمة.

هذا ومن المتوقع أن تسهم عائدات هذه الصفقات في دعم توزيع الأرباح وتحقيق استراتيجية المجموعة في النمو.

وتوقعت المجموعة أن يكون لهذه الصفقة أثر إيجابي على نتائج المالية للمجموعة في العام الجاري.

وجدير بالذكر أن المجموعة حققت أرباحاً صافية عائدة للمساهمين بلغت 114.1 مليون دولار أمريكي خلال العام 2018، مقارنةً بما مقداره 104.2 مليون دولار أمريكي خلال عام 2017.

وبلغت قيمة الإيرادات الموحدة خلال العام 2018 ما مقداره 246.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بما مقداره 204.4 مليون دولار أمريكي خلال 2017، بارتفاع بنسبة 20.5%.