شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار العقارية" تكمل صفقة بيع 5 فنادق لـ"أبوظبي الوطنية للفنادق" مُقابل 2.2 مليار درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة "إعمار العقارية" المدرجة في سوق دبي المالي، عن إتمام صفقة بيع بعض أصولها الفندقية، بقيمة 2.198 مليار درهم.

وقالت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، إن هذه الصفقة تخضع لعدد من الشروط المُسبقة، وفي حال استكمال تلك الشروط، فمن المتوقع أن يظهر الأثر المالي للصفقة خلال الربع الأول من العام 2019.

ووفقاً لاستراتيجية إعمار؛ يتمثل الهدف من هذه الصفقة في تمكين إعمار للضيافة من التركيز على نشاطات إدارة الفنادق دون التقيد بحجم كبير من الأصول.

ووفقاً للبيان، سيتم استخدام حصيلة البيع في تمويل العقارات التجارية، التي توفر للشركة عائداً أكبر على الاستثمار.

وتجدر الإشارة إلى قيام شركة أعمال الضيافة والترفيه "مجموعة إعمار للضيافة"- المملوكة لإعمار العقارية بالكامل- خلال نوفمبر الماضي، بالتوقيع على الوثائق النهائية مع "أبوظبي الوطنية للفنادق"، لبيع كامل مصالحها الاقتصادية في محفظة تضم خمسة فنادق في دبي.

وتضم محفظة الفنادق كلاً من "العنوان دبي مول" و"العنوان بوليفارد" و"العنوان مرسى دبي" و"فيدا وسط المدينة" و"منزل وسط المدينة" مع نحو 1000 غرفة إجمالاً.

وجدير بالذكر أن إعمار العقارية حققت صافي ربح بلغ 4.3 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل صافي ربح بلغ 4.16 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، وبارتفاع نسبته 4%.