شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أرابتك القابضة" ترتفع 108% سنوياً وإدارتها تقترح توزيع 75 مليون درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة أرابتك القابضة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أرباحها- العائدة إلى مساهمي الشركة الأم- بنسبة 108% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان الشركة المنشور على موقع سوق "دبي" المالي، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 256.3 مليون درهم مقابل 123.1 مليون درهم في العام 2017.

وارتفعت الإيرادات خلال العام 2018 إلى 9.9 مليار درهم مقابل إيرادات بلغت 9.1 مليار درهم في العام 2017، بارتفاع بلغت نسبته 7.8%.

وفي المُقابل تراجعت المصاريف العمومية والإدارية خلال 2018 إلى 297.5 مليون درهم مقابل 319.3 مليون درهم في العام 2017.

وبحسب البيان، تمكنت أرابتك حتى الآن من تحقيق ثمان فترات ربع سنوية مُتتالية من الربحية، ويُدعمها في ذلك النقد الإيجابي من الأنشطة التشغيلية والانخفاض في صافي الدين.

وتماشياً مع سياسة المجموعة المُتمثلة في توزيع أرباح تتراوح بين 25% إلى 50% من صافي الربح سنوياً، يقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح للمساهمين وقدرها 75 مليون درهم عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018، بواقع 5 فلسات للسهم الواحد.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تحقيق صافي أرباح بلغت 180.5 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام مقابل 75.3 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2017.