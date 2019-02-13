شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تقود أرباح "سبكيم" للارتفاع 33% خلال 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 33.3% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق - حققت الشركة صافي أرباح بلغ 583 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 437 مليون ريال في العام 2017.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت1.1 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 934.7 مليون ريال خلال العام 2017.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح في العام 2018 يرجع إلى الارتفاع في الإيرادات نتيجة الارتفاع في متوسط أسعار منتجات الشركة حيث ارتفعت الايرادات بنسبة %12.9.

كذلك ارتفع اجمالي الربح بنسبة %14.6 خلال 2018 مقارنة بالعام 2017، وذلك على الرغم من الزيادة في تكلفة المبيعات نتيجة الارتفاع في بعض أسعار اللقيم من مادة البيوتان والايثلين.

هذا وارتفعت الإيرادات خلال العام 2018 إلى 5 مليارات ريال مقابل إيرادات بلغت 4.5 مليار ريال بالعام 2017.

وكشفت النتائج المالية للشركة - المدرجة بسوق "تداول" المالي- عن تحقيق الشركة صافي أرباح بلغ 543 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 273 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.