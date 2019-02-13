شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "سيراميك رأس الخيمة" تتراجع 33% في 2018 وإدراتها توصي بتوزيعات نقدية وأسهم منحة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة سيراميك رأس الخيمة، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تراجع أرباحها بنسبة 32.5% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان منشور على موقع سوق أبوظبي المالي، حققت الشركة صافي ربح- بعد حقوق الأقلية- بلغ 182.6 مليون درهم مقابل صافي أرباح 270.5 مليون درهم في العام 2017.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام 2018 إلى 2.8 مليار درهم مقابل إيرادات بلغت 2.9 مليار درهم في العام 2017، بنسبة انخفاض بلغت 2.8%.

وتراجعت تكاليف المبيعات خلال العام 2018 إلى 1.855 مليار درهم مقابل تكلفة مبيعات بلغت 1.953 مليار درهم في العام 2017.

وعلى الجانب الآخر ارتفعت تكاليف التمويل في 2018، إلى 91.2 مليون درهم مقابل تكاليف تمويل بلغت 71.3 مليون درهم في العام 2017.

واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018، بواقع 15 فلساً للسهم، فضلاً عن توزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، بلغ 167.9 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغت 262.3 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2017.