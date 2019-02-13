السعودية تتصدر سوق الصفقات المصرفية في الشرق الأوسط العام الجاري

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:56 صباحًا, 13 فبراير 2019 م

المناطق - الرياض

توقع مصرف سيتي جروب، أن تأتي أغلبية فرص الاستثمار المصرفية في الشرق الأوسط من السعودية والإمارات في العام الجاري.

ووفقا لـ”رويترز” قال ميجيل أزيفيدو؛ رئيس الاستثمار المصرفي في الشرق الأوسط وإفريقيا لدى “سيتي جروب”، إن عددا من الشركات في السعودية تعكف على طروحات عامة أولية، مضيفا أنه متفائل بشأن مستوى الطلب على الأسهم السعودية.

وتابع أزيفيدو على هامش مؤتمر في أبوظبي “أرى اهتماما حقيقيا ووعيا وطلبا محتملا على الانكشاف على السعودية”.

وارتفع الطلب على الأوراق المالية السعودية هذا العام قبل انضمام المملكة إلى مؤشرات الأسواق الناشئة لـ”إم.إس.سي.آي” و”فوتسي راسل” في وقت لاحق من هذا العام.

وبلغ صافي مشتريات الأجانب من الأسهم السعودية 4.36 مليار ريال (1.2 مليار دولار) في الشهر الماضي، بحسب بيانات سوق الأسهم، فيما صعد المؤشر الرئيس للبورصة السعودية نحو 9.5 في المائة منذ بداية العام.

ومن المتوقع أن يجذب انضمام المملكة للمؤشرات 15 مليار دولار من أموال الصناديق المرتبطة بالمؤشرات فضلا عن مليارات من أموال الصناديق النشطة.

وقال أزيفيدو، إن “سيتي جروب” يتوقع أن تأتي الأنشطة في المنطقة من قطاع الكيمياويات والعقارات والتجزئة والشركات الصناعية المتنوعة والمصارف.

وكان المصرف الأمريكي قد حصل في عام 2015 على تصريح للاستثمار المباشر في بورصة الأسهم، وفي العام الماضي حصل على موافقة لبدء أنشطة استثمار مصرفية، فيما يعمل حاليا للحصول على رخصة مصرفية كاملة في المملكة.