“نمو” تقفز 30% منذ مطلع 2019 استباقا لمتطلبات انتقال الشركات إلى “تاسي”

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:18 صباحًا, 13 فبراير 2019 م

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بداية قوية سجلتها الشركات المدرجة في السوق الموازية “نمو” منذ مطلع العام الجاري، إذ قفز المؤشر العام للسوق بنسبة 30 في المائة، بارتفاع أسهم سبع شركات من أصل عشر شركات مدرجة.

وبحسب تحليل نشرته “الاقتصادية”، فقد بلغت القيمة السوقية للسوق الموازية بنهاية جلسة أمس الثلاثاء نحو 3.96 مليار ريال (1.06 مليار دولار)، مقارنة بنهاية العام الماضي 2018 البالغة حينها 2.34 مليار ريال، أي بمكاسب سوقية نحو 1.62 مليار ريال.

يأتي ذلك مع قرب اكتمال عامين على بدء الإدراج في السوق الموازية وتحديدا في 26 فبراير المقبل (إحدى متطلبات انتقال الشركات إلى السوق الرئيسة “تاسي”)، علما أن هذه المدة تنطبق علىسبع شركات من أصل 10عشر شركات تتداول في السوق الموازية.

والشركات السبع، تمثلت في كل من شركة أبو معطي، وشركة التطويرية الغذائية، وشركة العمران، وشركة باعظيم، وشركة الصمعاني، وشركة بحر العرب، وأخيرا شركة ريدان، فيما تتبقى ثلاث شركات ستتم العامين في السوق الموازية في فترات أخرى خلال العامين الجاري والمقبل.

وإضافة إلى شرط اكتمال العامين، فإن متطلبات الانتقال إلى السوق الرئيسة “تاسي” تتضمن أيضا ألا يقل عدد المساهمين عن 200 مساهم، وكذلك ألا تقل ملكية الجمهور عن 30 في المائة، إضافة إلى أن يكون الحد الأدنى للقيمة السوقية 100 مليون ريال.