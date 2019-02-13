النفط يرتفع 1% بعد تعهد المملكة بمزيد من تخفيضات الإنتاج

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:54 صباحًا, 13 فبراير 2019 م

المناطق - وكالات

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد في المئة بعد أن أظهرت بيانات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أنها خفضت إنتاجها بشدة في يناير كانون الثاني، بينما قالت السعودية إنها ستتجاوز تخفيضات إنتاجها بما يزيد على نصف مليون برميل يوميا في مارس آذار.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 91 سنتا، بما يعادل 1.5 بالمئة، لتبلغ في التسوية 62.42 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتا، أو 1.3 بالمئة، إلى 53.10 دولار للبرميل.

وتقلص المعروض في السوق بفعل خفض إنتاج أوبك وحلفائها الساري حتى نهاية يونيو حزيران، على الرغم من زيادة إمدادات دول أخرى، وبشكل أساسي الولايات المتحدة.

وقالت أوبك اليوم الثلاثاء إنها خفضت إنتاج النفط بنحو 800 ألف برميل يوميا في يناير كانون الثاني إلى 30.81 مليون برميل يوميا في إطار اتفاق الإمدادات العالمي.