شكرا لقرائتكم خبر عن مناولة 2 مليون طن بضائع بميناء ضبا والان نبدء بالتفاصيل

ناول ميناء ضبا خلال عام 2018م ما مقداره 2,176,209 مليون طن من مختلف البضائع العامة، كما نقل خلال نفس العام أكثر من 99 ألف شاحنة وسيارة صغيرة، وكذلك 371,038 ألف راكب وذلك عبر 1760 سفينة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الهيئة العامة للموانئ "موانئ" الساعية نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى قدراتها التشغيلية واللوجستية؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

يذكر أن ميناء ضبا مجهز بمختلف المعدات المتنوعة والحديثة لمناولة البضائع، كما يُعد بوابة المنطقة الشمالية الغربية من المملكة والمحطة الأكبر لنقل الركاب بين الموانئ السعودية.

ويمتاز الميناء بموقعه الجغرافي وقربه من أهم شرايين الملاحة البحرية "قناة السويس" بـ 257 ميلاً بحرياً، مما يجعله أقرب ميناء سعودي إلى موانئ دول حوض البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى وجوده على خط الملاحة الدولي ما بين أمريكا وأوروبا والشرق من خلال قناة السويس وباب المندب.