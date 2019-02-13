أرباح سيراميك رأس الخيمة تتراجع 29% العام الماضي

عزت الشركة انخفاض الأرباح إلى تدني الإيرادات وارتفاع المصاريف

الخليج 365 - الإمارات:

تراجعت أرباح "شركة سيراميك رأس الخيمة" 29% إلى نحو 225 مليون درهم نهاية العام الماضي، مقارنةً مع 315.5 مليون درهم أرباح 2017.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح في بيان على "سوق أبوظبي للأوراق المالية" إلى:

1- تدني الإيرادات 2.74% لـ2.776 مليار درهم، مقابل 2.854 مليار درهم في 2017.

2- ارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية 6.6% لـ232.20 مليون درهم، مقابل 217.66 مليون درهم خلال 2017.

وانخفضت أرباح "شركة سيراميك رأس الخيمة" إلى 139.3 مليون درهم نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة مع 230.3 مليون درهم أرباح الفترة نفسها من العام الذي سبقه، بتراجع 40%.

وهبطت الأرباح نحو النصف خلال الربع الثاني من العام الماضي، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 55.1 مليون درهم، مقابل 113.2 مليون درهم أرباح الربع الثاني 2017.

وتواصل سيراميك رأس الخيمة التي تعد أكبر شركة لتصنيع السيراميك في العالم تصدير منتجاتها من البلاط وأنواع السيراميك الأخرى إلى أكثر من 160 بلداً في جميع أنحاء العالم، حيث يبلغ حجم إنتاجها السنوي 117 مليون متر مربع من السيراميك، و4.5 مليون قطعة من الأدوات الصحية، و20 مليون قطعة من أدوات المائدة.