شركة أميركية تفوز بعقد تصميم برج جميرا بدبي

الخليج 365 - الإمارات:

فازت "شركة إس أو إم" الأميركية بعقد من "شركة دبي القابضة" لتصميم برج جميرا، على أن تبدأ عمليات البناء في الحال، بحيث يتم إنجاز المرحلة الأولى كاملاً في 2023.

ونقلت صحيفة "البيان" عن رئيس مجلس إدارة دبي القابضة عبد الله الحباي قوله إن برج جميرا سيكون من بين الأعلى في العالم وأحد أكثر المعالم تميزاً بالتصميم.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس "مجلس الوزراء الإماراتي" حاكم دبي، برج جميرا الذي تنفذه "شركة دبي القابضة" في قلب منطقة جميرا بدبي.

ويبلغ ارتفاع البرج 550 متراً، ويتمتع بموقعه الاستراتيجي ضمن مشروع "داون تاون جميرا" مقابل شارع الشيخ زايد في منطقة الصفوح التي تحتضن أبرز معالم مدينة دبي مثل فندق برج العرب جميرا.

ويتكون البرج من جزئين تربطهما منصة زجاجية واسعة، وستوفر منصة المشاهدة الزجاجية إطلالة بانورامية فريدة لكلٍ من مدينة دبي ومياه الخليج العربي وستكون مزودة بأحدث التقنيات لتعزّز تجربة الزائر.

ومن المقرر أن تضم منطقة البرج مساحات واسعة مخصصة لإقامة احتفاليات وفعاليات ومناسبات اجتماعية وثقافية ورياضية متعددة، وخيارات ترفيهية عائلية.