أرباح أرابتك تقفز 108% بنهاية 2018

الخليج 365 - الإمارات:

قفزت أرباح "شركة أرابتك القابضة" 108% إلى 256.3 مليون درهم (17.1 فلساً للسهم) نهاية العام الماضي، مقارنةً مع 123.1 مليون درهم أرباح 2017.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح في بيان لها إلى:

نمو الإيرادات 8%.

انخفاض المصاريف العمومية والإدارية 7% لـ297.5 مليون درهم، مقابل 319.3 مليون درهم خلال 2017.

وزادت أرباح "أرابتك" 58% إلى 75.8 مليون درهم في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنةً مع 47.9 مليون درهم أرباح الربع المماثل 2017.

وارتفعت أرباح "شركة أرابتك القابضة" إلى 180.5 مليون درهم نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة مع 75.3 مليون درهم أرباح الفترة نفسها من العام الذي سبقه، بزيادة 140%.

ووصلت محفظة "أرابتك" أكبر شركة مقاولات في دبي من المشاريع قيد الإنشاء إلى 16.4 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

ولدى "أرابتك" 1.63 مليار درهم من الالتزامات قصيرة الأجل، و728 مليون دولار من الديون طويلة الأجل، وتعمل على إعادة تمويل بعض القروض والتخلص من بعض الأصول، وإعادة تنظيم الميزانية العمومية.