هل يغادر نيمار باريس سان جيرمان مقابل 260 مليون يورو؟

يرغب نيمار دا سيلفا في الرحيل عن باريس سان جيرمان لأسباب مختلفة

الاقتصادي:

ذكرت تقارير صحفية أن، نادي "مانشستر يونايتد" الإنجليزي يرغب في إبرام صفقة من العيار الثقيل خلال انتقالات الصيف القادم تتمثل بضم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مقابل 260 مليون يورو (230 مليون جنيه إسترليني).

وأوردت صحيفة "ديلي ريكورد" البريطانية، أن الحديث عن مسألة بقاء اللاعب البرازيلي 27 عاماً من عدمه في باريس، جعل إدارة النادي الإنجليزي تفكر جدياً بالتعاقد مع نيمار.

ويخطط "الشياطين الحمر" (لقب مانشستر يونايتد) في ضم لاعب من طراز عالمي على مستوى جهة الجناح، وهو ما يتمثل بوجود نيمار دا سيلفا القوي في هذا المركز.

وعلى الرغم من الحديث عن رغبة رحيل نيمار عن ناديه الفرنسي لأسباب مختلفة، وإمكانية عودته إلى "برشلونة" أو الرحيل إلى "ريال مدريد"، إلا أن "مانشستر يونايتد" ينوي التفوق على الطرفين في هذه الصفقة.

وغاب نيمار دا سيلفا لإصابة في الكاحل، عن مباراة الذهاب بين "مانشستر يونايتد" و"باريس سان جيرمان" ضمن الدور الـ16 من مسابقة دوري الأبطال التي جرت مساء الثلاثاء وانتهت بفوز الفريق الباريسي بهدفين.

ولعب نيمار مع "البياسجي" (لقب باريس سان جيرمان) 53 مباراة في مختلف المسابقات مع الفريق سجّل خلالها النجم البرازيلي 48 هدفاً.

وغادر نيمار دا سيلفا فريقه السابق "برشلونة" الإسباني في صيف 2017 إلى نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي مقابل 222 مليون يورو بعد أن لعب مع الفريق الكتالوني 168 مباراة سجّل خلالها 105 أهداف.