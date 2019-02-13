رئيس موانئ البحر الأحمر يعاين القاطرات البحرية لمجمع البتروكيماويات

عاين اللواء بحري أيمن صالح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، قاطرتين تابعتين لشركة التحرير للبتروكيماويات بميناء سوميد بقوة شد 80 طن، طول 32 مترا، عرض 12.6 متر، عمق 6.5 متر، سرعة 13.6 عقدة، مزودتين بثلاث محركات رئيسية بقوة 6936 حصان بالإضافة لمحركين C9.3 بقدرة 250 كيلو وات ومحرك إضافي C4.4 بقدرة 51.5 كيلو وات، وجرى بناؤهما بواسطة الشركة الصينية Cheoy Lee Ship Yard,Kow Loor Hong Kong.

وحسب بيان، اليوم الأربعاء، يأتي ذلك ضمن التزامات الشركة بموجب الترخيص الممنوح لها من الهيئة بتطوير وتحديث رصيف السخنة 1 وتكريك أعماقه بما يتناسب مع حجم السفن التي ستتراكى عليه وتوريد قاطرتين للهيئة لمساعدة السفن في عملية التراكي، بضوء متطلبات مجمع صناعة البتروكيماويات الذي تنشأه شركة التحرير بمنطقة السخنة.

ومن المقرر أن يبدأ المشروع باستقبال 200 سفينة / سنويا مع إمكانية زيادة عدد السفن مع تشغيل المشروع الذي يتكون من وحدة عملاقة لتكسير النافتا بطاقة 4 ملايين طن سنويا و3 خطوط لإنتاج البولي إيثيلين وخط إنتاج البيوتادين والبنزين لتصدير المواد السائلة الفائضة عن الاحتياجات المحلية من النافتا والبنزين والبولي بروبيلين.

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