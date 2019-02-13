منشآت تبدأ التسجيل في معسكر ريادة الأعمال بوادي السيليكون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وجهت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» دعوتها إلى رواد الأعمال والمبتكرين للتسجيل في معسكر ريادة الأعمال المقرر إقامته من 1 أبريل إلى 4 مايو 2019 في جامعة Draper بوادي السيليكون بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب بيان للهيئة أمس، يهدف المعسكر إلى توفير تجربة تعليمية متكاملة تركز على الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتقنية «البلوكتيشن».

ويشكل المعسكر التدريبي فرصة لرواد الأعمال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 33 عاما لتطوير مهاراتهم والالتقاء برواد أعمال آخرين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى عرض أعمالهم على المستثمر تيم درابر والذي يعد أحد رجال الأعمال والمستثمرين في رأس المال الجريء والبلوكتيشن والتقنيات المالية في وادي السيليكون بالولايات المتحدة الأمريكية.

ودعت «منشآت» الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات والتسجيل بمعسكر ريادة الأعمال إلى زيارة الموقع الالكتروني.